شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس فى الخليج.. سقوط أمطار بالسعودية والإمارات وارتفاع الحرارة فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دول الخليج، اليوم الثلاثاء، طقسا متقلبا، حيث تستمر هطول الأمطار الرعدية فى السعودية والإمارات، وإلا أنها ترتفع درجات الحرارة فى مملكة البحرين.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة،كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات المدينة المنورة وأجزاء من منطقتى حائل والحدود الشمالية .

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الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا مائلا إلى الغيوم جزئيا بوجه عام مع احتمال تكون السحب على بعض المناطق الشرقية والداخلية وسقوط أمطار الثلاثاء والأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الأمارتية الرسمية "وام".

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس فى مملكة البحرين لهذا اليوم، سيكون حسناً بوجه عام؛ ولكنه حار خلال النهار بحسب وكالة الأنباء "بنا".

درجة الحرارة: العظمى 41 درجة مئوية.. والصغرى 27 درجة مئوية، الرطوبة النسبية: العظمى 80%.. والصغرى 15%.