خلال العدوان الثلاثي على مصر.. صورة نادرة للملك سلمان بـ"الزي العسكري"

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شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، تداول صورة نادرة للملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال فترة العدوان الثلاثي على مصر.
ووفقًا لما نقلت "روسيا اليوم" عن "رويترز"، قام المحلل السياسي والأكاديمي، خالد محمد باطر، بنشر تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، وكتب بها: "الملك سلمان مع أخيه الأمير تركي بن عبدالعزيز، يقود مركبة عسكرية أثناء استعدادات الجيش السعودي للدفاع عن الشقيقة الكبرى مصر، ضد العدوان الثلاثي البريطاني الفرنسي الإسرائيلي عام ١٩٥٦، هكذا هم ولاة أمرنا دوما في أول الصفوف". © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press
لم تكن تلك الصورة الأولى التي ظهر بها الملك سلمان في الزي العسكري، حيث تم نشر صورة مسبقة آخرى له خلال تواجده بمصر، وتدريبه في فترة بالقرن الماضي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.