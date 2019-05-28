الدوحة وواشنطن تبحثان التعاون العسكري

دبي - بواسطة محمد فارس © الدفاع القطرية سعيد حصين الخيارين وديفيد هيلالدوحة وواشنطن تبحثان التعاون العسكري

بحث قائد القوات البرية القطرية سعيد حصين الخيارين، ونائب قائد قوات الجيش في القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط ديفيد هيل، جوانب التعاون العسكري بين قطر والولايات المتحدة.

وقالت وزارة الدفاع القطرية إنه تم خلال الاجتماع مناقشة التعاون العسكري بين البلدين، لافتة إلى أن اللقاء تم بحضور مجموعة من كبار ضباط الجيش القطري.

© الدفاع القطرية

يشار إلى أنه يوجد في قطر أضخم قاعدة عسكرية أمريكية بالشرق الأوسط، وهي قاعدة "العديد" ويعتمد عليها الجيش الأمريكي في تنفيذ العديد من المهام العسكرية بالمنطقة.

ويتمركز في قاعدة العديد الجوية التي تأسست عام 2005 وتقع على بعد 30 كم جنوب غرب عاصمة قطر الدوحة 11 ألف عسكري أمريكي، وتعد موطئ قدم أساسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ما يجعل العلاقات بين البلدين استراتيجية.

المصدر: وكالات