سرطان القولون يمكن تجنبه بخمس طرق بسيطة

دبي - بواسطة محمد فارس في العادة يصيب سرطان القولون كبار السن، لكنه يمكن أن يصيب جميع الناس. وقبل أن يتطور هذا المرض إلى مرحلة تتطلب علاجاً عسيراً لمدة طويلة، يمكن تلافيه من خلال اتباع خمس نصائح وأسلوب معيشة معتدل. © Imago/blickwinkel Provided by Deutsche Welle

بخمس طرق بسيطة يستطيع الإنسان أن يتجنب الإصابة بسرطان القولون. هذه النصائح يسمعها الناس غالباً لدى زيارة طبيب الأسرة لأسباب أخرى، لأنّ نفس النصائح هي عنوان عريض للصحة والسلامة العامة. موقع "فتسه لايف" الألماني كشف أنّ 26 ألف إنسان في ألمانيا يقضون سنوياً بسبب سرطان القولون، النسبة لدى الرجال تضع المرض ثالثاً في الخطورة باحتمالات الإصابة، أما لدى النساء فيأتي ثانياً في الخطورة. وبصرف النظر عن العوامل الجينية والوراثية، فبوسع الإنسان أن يحمي نفسه من احتمالات الإصابة بهذا المرض بمستوى عالٍ عبر الوصايا التالية:

*لا تدخن.

*قلل من استهلاك الكحول أو امتنع عنه.

*اتبع نظاما غذائيا صحياً.

*مارس نشاطا بدنيا مستمرا بما يناسب عمرك.

*حافظ على وزنك بمستوى طبيعي.

كشفت عن أهمية هذه العناصر دراسة نشرها الموقع المذكور وأجريت على 4000 مصاب بسرطان القولون، ومقارنتهم بثلاثة آلاف شخص سالم. وأكدت الدراسة أن اتباع أسلوب معيشة معتدل طبقا للقواعد الخمس، يخفف إلى حد كبير من احتمالات الإصابة.

ويعرض موقع مايو كلينك الأمريكي المعروف أنه يمكن تشخيص الإصابة في وقت مبكر من خلال الأعراض التالية:

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*تغير عادات العمل في أمعاء المصاب، وقد يظهر ذلك في إصابته بالإسهال أو الإمساك، أو عدم انتظام تكرارية قضاء الحاجة.

*نزف في المخرج، أو ملاحظة دم في الغائط.

*عدم ارتياح مستمر في البطن، ويتجلى في تشنجات أو غازات أو آلام غامضة.

*اكتشاف المصاب أنّ أمعاءه لا تُخلي البراز تماماً.

*ضعف ونحول عام.

*فقدان وزن غير مبرر.

لكن لابد من التنبيه أن المصاب بالمرض في مراحله الابتدائية لا تظهر عليه أيّ من الأعراض المذكورة أعلاه، كما أنّ الأعراض قد لا تظهر بالكامل لدى المصابين بالمرض حتى لدى وصوله مراحل متقدمة لديهم، وهذا يعتمد على حجم النمو السرطاني في الأمعاء الغليظة والقولون.

م.م/ ع.ج.م