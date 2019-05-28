الفتح يعلن التوقيع مع المغربي #مروان_سعدان لموسمين

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صحيفة الخليج الإلكترونية
أعلن نادي الفتح انه وقع مع اللاعب المغربي مروان سعدان لمدة موسمين لاعب وسط قادما من تشايكور ريزه سبور التركي.
الجدير بالذكر ان اللاعب متواجد الان في الاحساء لإجراء الفحص الطبي.
ويلعب سعدان “27 عاماً” في مركز لاعب الوسط المدافع، وقال النادي المنتمي إلى منطقة الأحساء إن التعاقد معه جاء بناء على توصية من المدير الفني التونسي فتحي الجبال.
وانتقل سعدان إلى تشيكور ريزا سبور صيف 2016 قادماً من الفتح الرباطي المغربي، وخاض مع الأول 30 مباراة في الدوري التركي الموسم الماضي سجل خلالها هدفين.
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