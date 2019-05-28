"نور" فتاة مصرية تحول شعار نادي ليفربول إلى "عربة فول"

تألق اللاعب المصري محمد صلاح مع ناديه "ليفربول" خلق للفريق الإنجليزي له شعبية طاغية داخل الشارع المصري الرياضي، وهو ما دفع نور عادل، الحاصلة على بكالوريوس تجارة، (26 عاما)، لاستغلال ذلك النجاح لتدشين مشروعها "عربية فول" تحت اسم "ليفرفول"، بمنطقة عين شمس، شرقي القاهرة.

"نور" غيَّرت شعار الفريق الإنجليزي الأساسي "طائر المدينة الشهير"، ووضعت بدلا منه "قدرة فول"، مع تغيير الجملة الشهيرة المكتوبة على علم "الريدز"، (لن تسير وحدك أبدا"، وحولتها إلى "لن تأكل وحدك أبدا".

وحملت قائمة مأكولات "عربة الفول" أسماء لاعبي فريق ليفربول، وفي مقدمتهم محمد صلاح، وهي الوجبة التي تحمل اسم "فول صلاح"، وهناك "بطاطس مو"، وأيضا "طعمية فيرمينو"، و"فول فاينالدوم".

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وقالت نور، إنها استقرت على اختيار اسم "ليفرفول" لمشروعها لتأكدها من حصولها على انتشار واسع نتيجة شعبية نادي ليفربول، وهو ما يساعدها في عمليات الترويج واكتساب زبائن دائمين.

وأكدت أنها واجهت صعوبات في تمويل المشروع، لكنها تغلبت على هذا الأمر بإدخال أكثر من شريك ليخرج مشروع "ليفرفول" إلى النور قبل بداية شهر رمضان بأيام قليلة.

وأوضحت أن حرص فئة كبيرة من الشعب المصري على تناول السحور في شوارع القاهرة، شجعها على خروج المشروع للنور سريعا لأن ذلك سيمنحها شعبية خلال فترة وجيزة.