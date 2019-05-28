ننشر درجات الحرارة فى البحرين.. العظمى 41 درجة والصغرى 27

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس فى مملكة البحرين لهذا اليوم، سيكون حسناً بوجه عام؛ ولكنه حار خلال النهار بحسب وكالة الأنباء "بنا". الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً بعد الظهيرة، ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام. Advertisements درجة الحرارة: العظمى 41 درجة مئوية.. والصغرى 27 درجة مئوية، الرطوبة النسبية: العظمى 80%.. والصغرى 15%. شروق الشمس فى تمام الساعة 4:46 صباحاً.. أما الغروب فسيكون فى تمام الساعة 6:24 مساءاً.

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