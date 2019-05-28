شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 8 أشخاص فى حادث تصادم بمنطقة الباحة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باشر الهلال الأحمر السعودي، بمنطقة الباحة، ظهر الاثنين، حادثاً مرورياً مروعاً نتج عنه 8 وفيات وعشرة إصابات من على طريق المخواة بمنطقة الباحة بالسعودية، بحسب صحيفة "أضواء الوطن" السعودية.

وقال المتحدث الرسمى للهلال الأحمر، بمنطقة الباحة عماد منسى صالح الزهرانى ، أن الحادث عبارة عن تصادم سيارتين على طريق المخواة وتم نقل المصابين للمستشفى ما بين رجال ونساء وطفلة، فيما تم نقل المتوفين إلى ثلاجة الموتى.