شكرا لقرائتكم خبر عن «الخضير»: «ليلة القدر» متنقلة في العشر الأواخر.. قد تكون في الأوتار أو الأشفاع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قال الشيخ عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، إن النصوص تدل أن ليلة القدر متنقلة في العشر الأواخر، وقد تكون في الأوتار وقد تكون في الأشفاع. وأضاف “الخضير” على حسابه في “تويتر”: “بعض من يعبر الرؤى يحدد ليلة القدر، وهذا مخالف للقصد الشرعي من إخفائها وكان بإمكانه صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي أن يعينها بعد أن رآها الصحابة وتواطأت رؤاهم ومع ذلكم لم يحددها”.

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