شكرا لقرائتكم خبر عن كشف ملابسات وفاة عامل داخل «مضخة مياه العزيزية» بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة ملابسات حادثة وفاة عامل فلبيني داخل مضخة المياه بالعزيزية بالمدينة.

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وقالت الإدارة، إنه ورد بلاغ لإدارة الخدمات المساندة بوحدة صيانة المضخات عن عطل طارئ في مضخة رقم 2 بخزان العزيزية؛ وعليه توجهت فِرق الصيانة لمباشرة البلاغ، وتم اتخاذ تدابير السلامة كافة الخاصة بالعمل قبل البدء فيه.

وأوضحت أنه أثناء السير في أعمال الصيانة حصل انكسار في أحد خطوط الضخ الرئيسية؛ ما أدى إلى امتلاء غرفة المضخات بالمياه.

وأشارت إلى أنه على الفور تم إبلاغ الدفاع المدني بالحادث، وحين وصول الدفاع المدني وُجد أحد أفراد فريق الصيانة محتجزاً في موقع المضخة متوفى – رحمه الله – وهو يحمل الجنسية الفلبينية، ويبلغ من العمر 41 عاماً، موضحة أنه تم تسليم الحادث لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.