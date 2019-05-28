نجل نتنياهو يستفز العرب والمسلمين ويثير غضب إسبانيا.. ماذا قال؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي عادة ما يثير نجل يائير نتنياهو، النجل الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجدل بتصريحاته وتغريداته المليئة بالمزاعم والمعلومات الخاطئة، والتي كان آخرها تغريدة استفزت العرب والعالم الإسلامي .. فما هي؟وكيف جاء الرد عليها؟.

خرج الابن الأكبر لنتنياهو ، وهو شخصية مثيرة للجدل في المجتمع الاسرائيلي، بتغريدة على موقع "تويتر"، سخر فيها من دعوات المسلمين والعرب لتحرير فلسطين، موجهاً نصيحة بالانطلاق من تحرير شمال المغرب، حيث يخضع عدد من المدن والجزر للاحتلال الإسباني.

واقترح يائير على العرب والمسلمين ان أرادوا تحرير أراضٍ محتلة، البدء بسبتة ومليلة ومناطق إسبانية أخرى في شمال أفريقيا.

أعزائي العرب والمسلمين

وبأسلوب يحمل الكثير من التهكم، كتب يائير على حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي قائلا: "أعزائي العرب والمسلمين. هل ترغبون في تحرير الأراضي العربية الإسلامية المحتلة؟ ها هي بداية جيدة". وأرفق يائير نتنياهو تغريدته بخريطة للمغرب تضم جيبي سبتة ومليلية الواقعتين على الأراضي المغربية ولكنهما تخضعان لحكم اسبانيا، إضافة إلى جزر أخرى في بحر البوران كجزر تشافاريناس أو الجزر الجعفرية وجزيرة قميرة وجزر الحسيمة، وكلها جزر قريبة من المغرب ولكن تحكمها اسبانيا.





ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإن هدف يائير من هذه التغريدة إيصال رسالة احتجاجية لأسبانيا بعد تعيينها ناشطات ضد سياسة دولة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

يائير.. "الجاهل التافه"



هاجم سانتياغو أباسكال، زعيم حزب "بوكس" اليميني الإسباني المتطرف، يائير ، واصفا إياه بـ"الجاهل والتافه".

وكتب أباسكال على تويتر في رده على يائير "أنت جاهل وتافه و تلحق ضررا جسيما بقضيتك"، متهما إياه بتشجيع "الغزو الإسلامي" في إسبانيا.

وتابع أباسكال القول "قبل تشجيع الغزو الإسلامي على وطننا، يجب أن تعرف القليل عن تاريخنا… لقد تم غزو إسبانيا من قبل الإسلاميين واسترجعناها بعد 8 قرون".

وخلفت تغريدة زعيم حزب "بوكس" تجاوبا واسعا من العديد من الإسبان حيث صادفت يوما انتخابيا عرف دخولا لأول مرة في البرلمان الأوروبي.

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سبتة ومليلية وجزر أخرى

وبعد أن أثارت تغريدة يائير استياء عدد كبيرا من الاسبانيين الذين لم يترددوا في الردّ عليه، واصل يائيرتغريداته مجيبا عن مختلف الانتقادات حيث قال: "ايها الشعب الاسباني أراكم جميعا مستاؤون.



سبتة ومليلية هما منطقتان صغيرتان تملكهما اسبانيا في الضفة الأخرى من البحر وفي أخرى. تخيلوا الآن ما نشعر به عندما تدعو حكومتكم إسرائيل إلى التخلي عن الضفة الغربية، والتي هي معقل لليهود".

وكتب نجل نتنياهو: "مكان ميلاد لأكثر من 3 آلاف سنة. الضفة الغربية غير بعيدة عن تل أبيب، مركزنا الاقتصادي وتخترق عاصمتنا القدس، وتمثل أيضا نصف مساحة إسرائيل رغم أن مساحتها تعادل تقريبا جزيرة مايوركا".

وأضاف: "فلنعقد صفقة. لن نمول المنظمات غير الحكومية في بلدكم والتي تدعوكم إلى التخلي عن سبتة ومليلية، وتتوقفون في المقابل عن تمويل المنظمات غير الحكومية في بلدنا والتي تدعونا إلى التخلي عن الضفة الغربية".

يائير الـ"مستفز"

ويعتبر يائير نتنياهو، الذي يبلغ من العمر 27 عاما، شخصية مثيرة للجدل في إسرائيل بسبب تصريحاته الاستفزازية وتعليقاته التي كثيرا ما تثير الضجة، وقد قامت شركة فيسبوك نهاية العام الماضي بحظر صفحته لمدة 24 ساعة بسبب تعليقات اعتبرت مسيئة للمسلمين حيث كتب: "هل تعلمون أين لا تحدث هجمات؟ في أيسلندا واليابان، حيث للمصادفة لا يوجد مسلمون".

وفي منشور آخر أشار يائير نتنياهو إلى وجود حلّين محتملين فقط للسلام، إما أن "يغادر كل اليهود إسرائيل أو يغادر كل المسلمين.. قائلا: "أنا أفضّل الخيار الثاني"، وجاءت تعليقات نجل نتنياهو بعد مقتل جنديين إسرائيليين.

وعادة ما يثير الجدل بتغريداته المليئة بالمزاعم والمعلومات الخاطئة، والتي كان آخرها أن إسطنبول كانت تسمى يوما القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية ومركز النصرانية العالمية طيلة آلاف السنوات قبيل الاحتلال التركي، وأن تركيا تحتل شمال قبرص وترتكب مذابح بحق الأكراد، الأمر الذي استدعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الرد موجها حديثه لبنيامين نتنياهو قائلا: “أفرك أذن ابنك يائير”.

وسبق لنجل نتنياهو الادلاء اثارة فضائح، إحداها بعد تسريب تسجيل صوتي له خارج نادٍ للتعري، يتباهى فيه بدعم والده لملياردير إسرائيلي في صفقة غاز ويتحدث فيه عن عاهرات.





كما استجوبت الشرطة يائير ووالدته سارا حول تورطهما المحتمل في قضايا فساد يجري التحقيق مع نتنياهو على ذمتها.