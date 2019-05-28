اكتشاف رأس تمثال إله ديونيسوس "صانع البهجة" فى روما

اكتشف عدد من الباحثين مؤخرا رأس تمثال من الرخام الأبيض، خلال حفريات فى المنتدى الرومانى، ويظن البعض أنه يمثل على الأرجح المعبود "ديونيسوس" إله الخمر عند الإغريق.

وقال علماء الآثار فى روما، إنه فى البداية كان يعتقد أن الرأس - بملامحه الأنثوية وتصفيفة الشعر الكثيفة المتموجة - يمثل معبود أنثى، جاء ذلك بحسب ما ذكر موقع wantedinrome.

وعمل الباحثون على تأرخ رأس تمثال، وتبين أنه يرجع تاريخه من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الخامس الميلادى، ويوصف التمثال بأنه فى حالة حفظة ممتازة.

وقال باريسى بريسيس، أحدى علماء الأثار، فى تصريحات صحفية، إن العيون المجوفة للتمثال ربما كانت مليئة بالزجاج أو الأحجار الكريمة، التى ترجع إلى القرون الأولى للإمبراطورية.

يذكر أن ديونيسوس أو باكوس أو باخوس فى الميثيولوجيا الإغريقية، هو إله الخمر عند الإغريق القدماء وملهم طقوس الابتهاج والنشوة، ومن أشهر رموز الميثيولوجيا الإغريقية، أصوله غير محددة لليونانيين القدماء، إلا أنه يعتقد أنه من أصول "غير إغريقية" كما هو حال الآلهة آنذاك، كان يعرف أيضا باسم باكوس أو باخوس.