"هاواوي" تعلن إصدار نظام تشغيل خاص بها أسرع 60% من أندرويد

أعلنت شركة هواوى خلال الأسبوع الماضي عن إصدار نظام تشغيل خاص بها يحمل اسم"Hongmeng"، وكشف تقرير حديث أن النظام الجديد سيكون أسرع بنسبة 60% من نظام أندرويد.

ووفقا لموقع Goodyfeed الهندى، سيتوفر نظام التشغيل الجديد بحلول الربع الرابع من هذا العام في الصين، وهذا يعني أننا سنرى ذلك بحلول شهر أكتوبر من هذا العام، وسيتم إطلاقه في أجزاء أخرى من العالم في الربع الأول أو الثاني من عام 2020.

ويُزعم أن نظام التشغيل الجديد يعمل على جميع الأجهزة، من الهواتف إلى أجهزة الكمبيوتر وحتى السيارات، نظرًا لأن هواوي هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال AI و 5G، فليس من الغريب أن تتمكن من تطوير برنامج نهائي واحد للتحكم في جميع الأجهزة في العالم.

جدير بالذكر لم تحظر جوجل شركة هواوي بشكل كامل بعد، حيث أعطت وزارة التجارة الأمريكية ترخيصًا مؤقتًا للشركة الصينية لمدة ثلاثة أشهر، مما يعنى أن هواوي يمكنها الاستفادة من نظام أندرويد حتى 19 أغسطس القادم، ومع ذلك واجهت هواوي خسائر بسبب رفض تجار التجزئة شراء هواتفها.