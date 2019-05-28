دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة نفيديا تعلن عن منصة RTX Studio للابتوبات أعلى أداءً بـ 7 مرات من MacBook Pro

أعلنت شركة نفيديا الرائدة في مجال بطاقات الرسومات عالية الجودة خلال معرض Computex 2019 عن منصة RTX Studio الموجهة لصناع المحتوى لمساعدتهم في الحصول على أجهزة حاسوب عالية الأداء، حيث ستقوم المنصة بدعم 17 لابتوباً لعدة شركات بالشق البرمجي والعتاد وفقاً لخط الدعم الجديد.

وأكدت الشركة دعم RTX Studio 17 لابتوباً تعود لعدة شركات مصنعة تشمل آيسر وأسوس وديل واتش بي وجيجابايت وأم أس آي وراز، لتكون متوافقة مع تصميم المنصة ومعالجاتها الرسومية RTX لإيفاء غرضها بتقديم أداء أعلى بـ 7 مرات من أجهزة ماك بوك برو حسب ما قالت الشركة في نتائج اختبارها في تصميم الصور والفيديوهات وتحريرها وكذلك في إنشاء التصاميم التصويرية ثلاثية الأبعاد.

حيث ستعمل اللابتوبات مع أخر معالجات رسومات نفيديا Quadro RTX 5000 و RTX 4000 و RTX 3000 وكذلك الإصدار الأخر من معالجات الرسومات GeForce RTX 2080 و 2070 و 2060.

وستوفر الشركات المصنعة السابقة ذكرها لابتوبات RTX Studio في يونيو المقبل بسعر يبدأ بـ 1600 دولار حيث سيتباين ارتفاعه بالتوافق مع المكونات والترقيات والبرمجيات المضافة حسب رغبة المستهلك والنطاق المناسب لأعماله.

التدوينة نفيديا تعلن عن منصة RTX Studio للابتوبات أعلى أداءً بـ 7 مرات من MacBook Pro ظهرت أولاً على عالم التقنية.