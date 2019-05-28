آسوس تعلن شاشة ألعاب الأولى من نوعها في العالم

تعتزم شركة أسوس التايوانية العملاقة للإلكترونيات الكشف عن أول شاشة ألعاب محمولة ستكون الأولى من نوعها في العالم خلال معرض "كمبيو تكس" التجاري المتخصص في الحواسيب الذي ينطلق، الثلاثاء، في العاصمة التايوانية تايبيه.

وبحسب موقع "ذا فيرج" التقني، فإن الجهاز ROG Strix XG17 اللوحي يتمتع بشاشة دقتها 1080 بيكسل، وهو مخصص للألعاب، حيث إن تردد الجهاز يصل إلى 240 هيرتز (يوفر سرعة هائلة بالرسومات) ليصبح الأول من نوعه في العالم.

وأوضح الموقع أن جهاز ROG Strix XG17 سيتضمن شاشة تعمل باللمس بأبعاد 17.3 إنش ودقة 4K وتدعم معدل تحديث متغير، وستحتوي الشاشة أيضًا على منفذي USB-C و Micro HDMI.

ويتميز الجهاز ببطارية سعتها 7800 مللي أمبير في الساعة، ويمكنها العمل لمدة 4 ساعات في أقصى درجة سطوع.

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ويمكن توصيل شاشة الجهاز مع أي كمبيوتر، كما تتميز الشاشة بسرعة استجابة 3ms ومعدل تحديث للإطارات 120Hz.

ولم يتم حتى الآن الكشف عن سعر الجهاز أو تاريخ إصداره في الأسواق.

يذكر أن أسوس أطلقت سماعات للألعاب مدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتقديم أداء مناسب وإلغاء الضوضاء بشكل أفضل.