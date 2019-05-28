شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة شهر رمضان.. إطلاق سراح 35 سجينا فى السعودية بعفو ملكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت إدارة السجون فى منطقة القصيم سراح 35 مستفيدا من العفو الملكى، بمناسبة شهر رمضان المبارك، خلال الفترة من 7 إلى 13 رمضان الحالى (12 إلى 18 مايو) فى سجون المنطقة الثلاثة.

وأوضحت صحيفة "سبق" السعودية، أن إطلاق سراح المسجونين فى المنطقة جاء فى سجون مدينة بريدة، ومحافظتى عنيزة والرس.

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وأكد وكيل إمارة المنطقة لحقوق السجناء صالح بن محمد البرادى، أن لجان العفو مستمرة فى دراسة قضايا النزلاء.