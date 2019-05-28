شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة شهر رمضان.. إطلاق سراح 35 سجينا فى السعودية بعفو ملكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت إدارة السجون فى منطقة القصيم سراح 35 مستفيدا من العفو الملكى، بمناسبة شهر رمضان المبارك، خلال الفترة من 7 إلى 13 رمضان الحالى (12 إلى 18 مايو) فى سجون المنطقة الثلاثة.
وأوضحت صحيفة "سبق" السعودية، أن إطلاق سراح المسجونين فى المنطقة جاء فى سجون مدينة بريدة، ومحافظتى عنيزة والرس.
وأكد وكيل إمارة المنطقة لحقوق السجناء صالح بن محمد البرادى، أن لجان العفو مستمرة فى دراسة قضايا النزلاء.
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