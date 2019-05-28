شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل بكلية «سلطان الصناعية».. الشروط ورابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، بدء التسجيل للقبول بكلية الأمير سلطان الصناعية للعام الدراسي 1441/1440 في أقسام التقنية الميكانيكية (تخصص صيانة ميكانيكية، تخصص إنتاج)، وقسم التقنية الكهربائية (تخصص آلات ومعدات كهربائية)، وقسم التقنية الإلكترونية (تخصص إلكترونيات صناعية وتحكم)، وقسم التقنية الكيميائية (تخصص كيمياء صناعية).

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وأوضحت المؤسسة أنه يشترط للقبول في الكلية ما يلي: أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة انتظام نهاري قسم (علوم طبيعية) أو الثانوية الصناعية بمعدل تراكمي لا يقل عن (95) أو ما يعادلها، أن يكون المتقدم من خريجي العام الحالي 1440/1439، لخريجي الثانوية الصناعية التخصصات المطلوبة (إنتاج، صيانة، آلات ومعدات كهربائية، إلكترونيات صناعية وتحكم؛ كيمياء صناعية).

وأن يكون حاصلاً على اختبار القدرات والاختبار التحصيلي واختبار كفايات اللغة الإنجليزية، ويُستثنى خريجو الثانوية الصناعية من الاختبار التحصيلي فقط، أن لا تقل درجة كفايات اللغة الإنجليزية عن (40)، أن يكون حسن السيرة والسلوك، أن لا يزيد عمر المتقدم على (20) عاماً، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن أبوين سعوديي الأصل والمنشأ وإحضار ما يثبت ذلك، أن يجتاز الفحص الطبي والمخبري، أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160سم)، لم يسبق أن صدر بحقه حكم شرعي بقضية مخلة بالشرف والأمانة، أن يجتاز المقابلة الشخصية.

وأشارت إلى أن التسجيل سيكون عبر الموقع الإلكتروني، ثم الدخول على تبويب (كلية الأمير سلطان الصناعية)، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1440/10/10 وحتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 1440/10/16.