شكرا لقرائتكم العسكريون المتقاعدون أمام القصر الجمهوري: هل ترضى لنا يا فخامة الرئيس الذل والهوان؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعتين في 28 مايو 2019 - اخر تحديث في 28 مايو 2019 / 01:21

نفذ العسكريون المتقاعدون وقفة احتجاجية صباح أمس (الاثنين) على الطريق المؤدي الى القصر الجمهوري في بعبدا، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، مناشدين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التصدي لضرب حقوق العسكريين والعسكريين المتقاعدين وعائلات الشهداء والجرحى والمعوقين وصولا الى إضعاف الجيش والقوى الأمنية". وسألوا: هل ترضى لنا يا فخامة الرئيس الذل والهوان؟".



وافترش العسكريون الطريق المؤدي الى القصر، وعقدوا حلقات الدبكة على وقع الاغاني الوطنية وهم يحملون اعلام لبنان واعلام الجيش، في ظل مواكبة أمنية من الحرس الجمهوري وفرقة مكافحة الشغب وقطعت الطريق الى حين إعلان انتهاء اعتصامهم الواحدة بعد الظهر.

ووجه العقيد المتقاعد في الجيش فادي الدِّمشقي نداء الى رئيس الجمهورية وفيه: "فخامة الرئيس، العسكريون المتقاعدون أبناؤك يناشدونك اليوم لوقف انتهاك الدستور في عهدك الكريم الذي اعتبروه انتصارا لهم على دولة الطوائف والمحاصصة والتسيب والفساد والفوضى".

وأضاف "الدستور يُنتهك بإقدام الحكومة التي ستفشِّل عهدك وتضرب تاريخك العسكري الطويل، باللعب على قوانين الدفاع والتقاعد المستقرِّة منذ تأسيس الجمهورية بقانون موازنة ظرفيِّة لم يدرس في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ومع القيادات العسكرية والأمنية، لا وفق الأصول ولا وفق الأعراف، بل بعقلية زبائنية، قد تستبدل الجيش والمؤسسات الأمنية بشركات مأجورة ومرتهنة للخارج وللعدو، في أول فرصة ممكنة".

وختم "نناشد فخامتكم إعادة الرشد لحكومة تقود البلاد إلى الانهيار بتعنتها واستعلائها وهي التي تضم رموزا غارقة في الفساد وفي ظلم العباد وتخريب البلاد".

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كما دعا العسكريون الى "الحفاظ على الجاهزية الكاملة للتحرك وإسقاط كل ما يهدد الأمن الاجتماعي للعسكريين في مجلس النواب، وبعده على المنابر الوطنية كافة".

واستهل الاعتصام بكلمة للعميد المتقاعد المعوق فيصل زيادة الذي قال: "لم نتوقع لحظة في حياتنا أن نقف هذا الموقف، نحن الذين انتمينا إلى مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء، لم نتوقع لحظة أن يتم التنكر لتضحياتنا وحقوقنا".

وأضاف: "خضنا غمار حروب الدفاع عن لبنان في مختلف الظروف ولم يخطر ببال أحدنا أن نصل إلى يوم نكون فيه مضطرين لرفع الصوت مطالبين بإنصافنا كي نتمكن من العيش بكرامة بعد سنوات النضال والتضحية".

وتوجه الى رئيس الجمهورية قائلا: "ماذا باستطاعتنا القول لعوائل الشهداء الذين سقطوا بمواجهة الإرهاب التكفيري والذين كرمتهم شخصيا في وزارة الدفاع الوطني؟ وماذا نقول لعوائل الشهداء الذين سقطوا بمواجهة العدو الصهيوني الغاشم والذين سقطوا في 13 تشرين 1990؟ هل فعلا يستحقون هذه الضرائب والإقتطاع من معاشاتهم".

من جهته، اعتبر العميد المتقاعد فارس زيادة أن "فرض ضريبة الدخل على معاشات العسكريين التقاعدية الزهيدة هو أمر غير قانوني لأنها أصلاً نتيجة خصومات من رواتبهم خلال سنوات الخدمة".