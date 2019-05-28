شكرا لقرائتكم كسر صورة الإمام الصدر عند "الجدار" يفجّر غضب "أمل" والجيش الاسرائيلي يرمي قنابل دخانية على المحتجين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعتين في 28 مايو 2019 - اخر تحديث في 28 مايو 2019 / 01:32

أفادت المعلومات الواردة من المنطقة الحدودية في جنوب لبنان أنه أثناء قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتركيب العمود الحديدي على الجدار الاسمنتي الفاصل بين الاراضي اللبنانية - الفلسطينية المحتلة عند بوابة فاطمة - كفركلا، كسرت صورة للامام موسى الصدر وشهداء حركة "امل" المعلقة على الجدار، ما أثار موجة غضب لدى مناصري "امل" واهالي البلدة.



وقطع عدد من شباب البلدة السلك الموصول على العمود الحديدي. وعلى الأثر، قامت القوات الإسرائيلية بالقاء عدد من القنابل الدخانية في اتجاه البلدة. وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن "قوات العدو الاسرائيلي القت قنابل صوتية ومسيلة للدموع على المواطنين المحتشدين عند بوابة فاطمة ما ادى الى اصابة اثنين منهم بحال اختناق.

وأصدرت غرفة عمليات الدفاع المدني في جمعية الرسالة للاسعاف الصحي بيانا اشارت فيه الى أن "بعد الاعتداء الصهيوني في بلدة كفركلا على صورة الامام القائد السيد موسى الصدر وعلى صور الشهداء، ما ادى الى ردة فعل للاهالي الذين تجمعوا في المكان واستنكروا ما حصل، القت قوات الاحتلال الصهوني قنابل باتجاه المواطنين المحتجين، ما ادى الى إصابة مواطنيَن وقد تولت جمعية الرسالة للاسعاف الصحي اسعافهما ونقلهما الى مستشفى مرجعيون الحكومي للعلاج".

وكانت قوات تابعة للاحتلال الإسرائيلي قامت بتركيب 3 أبراج مراقبة حديدية فوق الجدار الأسمنتي الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة مقابل طريق عام كفركلا قضاء مرجعيون، مجهزة بأجهزة تحسس. وبذلك يصبح عدد الابراج 9 على الجدار الاسمنتي من منطقة حاجز عديسة حتى بوابة فاطمة.

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"أمل"

وتعليقا على الاعتداء قالت حركة "امل" في بيان: "هذا هو دأب المحتل الاسرائيلي الذي تجرع الهزيمة تلو الهزيمة في كل حروبه العدوانية على لبنان وجنوبه على ايدي تلامذة الامام القائد السيد موسى الصدر في المقاومة اللبنانية أمل، ان يتصرف جنوده الذين جروا وراءهم اذيال الخيبة والعار في مثل هذه الايام قبل 19 عاما في الخامس والعشرين من ايار(مايو) على هذا النحو من الجبن والحقد بحق صورتين الاولى لامام المقاومة والوطن والثانية لمقاومين شهداء من حركة أمل الذين كانوا وسيبقون صدى صوت كل مجاهد ومجاهدة فيها "اسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام واذا التقيتم العدو الاسرائيلي قاتلوه باسنانكم واظافركم وسلاحكم مهما كان متواضعا" وهكذا ترجم اليوم ابناء وفتية واهالي بلدة كفركلا الابطال فعل وفائهم ‏وانتمائهم الاصيل لهذا الخط الوطني المقاوم".

تفجير جهاز تجسس اسرائيلي

ومساء أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن سماع دوي انفجار في وادي النميرية في منطقة الزهراني، يرجح انه "ناجم عن تفجير جهاز تجسس اسرائيلي" .