محمد بن زايد: شهداؤنا الأبرار مصدر فخر واعتزاز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، آباء وأشقاء شهداء الوطن، يرافقهم الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، ووفداً من جامعة الإمارات.

وتبادل سموّه معهم التهاني بمناسبة الشهر المبارك، راجين الله تعالى أن يعيده على وطننا وقيادته وشعبه بالخير واليمن والبركات، ويحفظ أمنه وأمانه واستقراره.

ودعا الجميع الله عز وجل، في هذه الأيام المباركة أن يرحم شهداءنا، ويسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، جزاء ما قدموه إلى وطنهم وأمتهم من تضحيات وبطولات، معرباً سموّه عن فخره واعتزازه بشهداء الوطن الأبرار، وبمواقف ذويهم وأسرهم العظيمة التي تتجلى فيها أبهى صور التضحية والفداء وحب الوطن.

فيما أعرب سموّه، خلال تبادله الحديث مع وفد جامعة الإمارات، عن سعادته برؤية هذه الكوكبة من أبناء الإمارات في مختلف التخصصات العلمية الحيوية الذين يشكلون رافداً وطنياً لمسيرة تقدم بلادنا وتطورها.(وام)