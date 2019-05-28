الفرق بين التدبير والمشروع

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في الغالب فإن الحديث عن «التدابير» يتصل بتلك الإجراءات التي تتخذ لمواجهة وضع طارئ، أياً كان نوعه، كأن يقف نائب في برلمان من برلمانات الدنيا ليسأل الوزير المعني أو حتى رئيس الحكومة عن التدابير التي اتخذوها لمواجهة فيضانات اجتاحت البلاد، أو أمطار غزيرة غير متوقعة أغرقت الشوارع والبيوت، أو حرائق أتت على غابات، أو وباء تفشى وسط الناس، أو انقطاع مفاجئ للكهرباء غير معتاد.

يفهم من هذا أن التدبير يحمل صفة المؤقت، لمعالجة ما هو طارئ، حتى وإن كان يدخل في نطاق المساءلة عن الجاهزية لمثل هذه الحالات الطارئة خاصة في البلدان التي اعتادت هذا النوع منها، كالبلدان المعرضة أكثر من سواها لفيضانات الأنهار أو البحار، أو لحرائق الغابات.. إلخ.

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لكن حين يدور الحديث عن المشروع فإننا نكون بصدد الرؤى الاستراتيجية بعيدة المدى، أي تلك غير المتصلة بظرف طارئ لم يكن في الحسبان يتطلب معالجة سريعة وفورية بتدابير تقوم بها الجهات المعنية.

البلد الذي يعاني انقطاعاً متكرراً كل يوم للكهرباء لا يسأل فيه الوزير المعني أو رئيس الحكومة عن تدابير مؤقتة لمواجهة ذلك، وإنما عن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة لإنهاء انقطاع الكهرباء بصورة نهائية، لكي لا تستمر معاناة الناس.

والبلد الذي يعاني نسبة بطالة مرتفعة ودائمة يتعين أن يساءل المسؤولون فيه عن الخطة الاستراتيجية للنهوض بوضع الاقتصاد بإقامة المشاريع العملاقة القادرة على استيعاب أعداد هائلة من الأيدي العاملة، لا عن تدبير مؤقت لتوظيف بضع عشرات أو مئات أو آلاف من العاطلين، سرعان ما يجدون أنفسهم بعد حين قد عادوا مجدداً عاطلين.

ليست الغاية هنا القول بأن التدابير المؤقتة ليست مطلوبة أو منبوذة في المطلق، بل إنها في الكثير من الحالات ضرورية ولا غنى عنها، والتقاعس عن القيام بها ينم عن خلل في الإدارة، ولكن الدول لا تساس بموجب تدابير مؤقتة هي أشبه بردود أفعال على أزمات أو كوارث، ما إن تخف آثارها حتى تتوقف تلك التدابير، وإنما تساس الدول بالخطط متوسطة وبعيدة المدى، كأن يكون لدى المسؤولين أجوبة عما سيكون عليه وضع البلد، أو الأمة كلها، بعد عقد أو عقدين أو نصف قرن، وهذا ما يطلق عليه بالرؤى الاستراتيجية.

من طبيعة التدبير أنه جزئي يتصل بمواجهة ظرف ما، أما الرؤية أو الخطة فهي شاملة ومتعددة الأوجه، وعلى سبيل المثال، لا الحصر، كيف يمكن أن نضع خطة للنهوض بالاقتصاد تخلو من الاهتمام بالتعليم؟

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