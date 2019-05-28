قرقاش: نغبط السعودية على رؤية الإقدام والتفاؤل والمستقبل المشرق

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بفكر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ووصفه بالمنظم، قائلاً إن اطلاعه جامع.

ونشر قرقاش، تغريدة على حسابه على «تويتر» أمس قال فيها، «شرفت مجدداً بلقاء سمو الأمير محمد بن سلمان ضمن وفد سمو الشيخ حمدان بن محمد في زيارته للسعودية الشقيقة، وشدني الحوار والإيجابية والطموح، وفكر الأمير المنظم واطلاعه الجامع وعقلية الممكن تشع في حديثه، نغبط السعودية على رؤية الإقدام والتفاؤل والمستقبل المشرق».

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