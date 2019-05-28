المصري علاء حمزة يفوز بلقب «المرتل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج المشترك المصري علاء حمزة بلقب برنامج «المرتل»، المتخصص بأجمل صوت لتجويد وترتيل القرآن الكريم، والذي انطلقت حلقات موسمه الثاني مع أول أيام الشهر الفضيل على قناة سما دبي وإذاعة وتلفزيون نور دبي. ويجمع البرنامج بين الرؤية الدينية السمحاء والطابع الاجتماعي والإنساني من خلال لجنة التحكيم التي تضم نخبة من كبار القراء في منطقة الخليج العربي هم فضيلة الشيخ مشاري بن راشد العفاسي، والقارئ الشيخ عبد الرزاق الدليمي، والمنشد والقارئ الإماراتي أسامة الصافي، فيما استمر أيوب يوسف في تقديم الحلقات الأساسية، والمذيع الكويتي صلاح الشطي في تقديم كواليس الموسم الثاني.

ومع وصول المشتركين الثلاثة إلى المرحلة الختامية في الحلقة الخامسة عشرة، تنافسوا عبر مرحلتين: الأولى بناء على اختيار لجنة التحكيم، فقدم أحمد إبراهيم حسن من مصر، وعبد الرؤوف العسيري من السعودية، وعلاء حمزة آيات من سورة «التكوير»، فيما افتتح المرحلة الثانية، وهي القراءة الحرة، أحمد إبراهيم حسن بترتيل آيات من سورة «الشعراء»، فيما أكمل العسيري ترتيل آيات من السورة ذاتها، واختتم حمزة المنافسات بتلاوة آيات من سورة «الأحزاب»، قبل أن يقدم عبد الله عمار من أصحاب الهمم آيات من الذكر الحكيم.

وأعلن أيوب يوسف فوز علاء حمزة بلقب المرتل في موسمه الأول، وحصوله على نسخة من مصحف الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم من ورق فاخر خاص غير قابل للتمزيق كإهداء من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، فيما فاز بالمركز الثاني أحمد إبراهيم حسن، والعسيري بالثالث.