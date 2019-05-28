قطر تمول مقالات دولية لتشويه مصر

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اتهم صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب المصري، قطر وتركيا بتمويل عناصر تنظيم جماعة «الإخوان» الإرهابية بمبالغ مالية كبيرة من أجل تشويه صورة مصر في الإعلام العالمي، فيما أكد المجلس العربي لحقوق الإنسان أن الدوحة تلعب دوراً لا يمت إلى الهوية العربية ولا الإسلامية بصلة.

وقال حسب الله، في بيان رسمي صادر عن البرلمان، إنه لم تمر سوى أسابيع على المقال المزور لأيمن نور، رئيس مجلس إدارة قناة «الشرق» «الإخوانية» الذي نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، وسعى فيه إلى الهجوم على مصر، حتى خرج أيضاً عمرو دراج رئيس المكتب السياسي للجماعة في الخارج بمقال على صحيفة «الجارديان» البريطانية ليهاجم هو الآخر مصر، ويواصل حملة «الإخوان» التحريضية ضد الدولة المصرية؛ بل ويهاجم دول الغرب بسبب عدم تعاونها مع الجماعة.

وقال حسب الله إن مقال الإرهابي دراج بالصحيفة البريطانية، يكشف المخطط الذي تديره الجماعة، بالتعاون مع قطر وتركيا في تمويل حملات «الإخوان» التحريضية عبر الصحف الغربية، وشراء مساحات في صحف بريطانية وأمريكية لنشر مقالات لقيادات وحلفاء ل «لإخوان».

وأكد حسب الله أن الرأي العام المصري والعالمي أصبح على وعي وإدراك كاملين، بأن مثل تلك المقالات التي يتم نشرها عبر صحف غربية من قيادات «إخوانية»، تكون مدفوعة الأجر، والهدف منها التحريض ضد الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي، وتجميل صورة «الإخوان» خارجياً، مؤكداً أن كل ما تحتويه مقالات أعضاء تنظيم الجماعة الإرهابية لا أساس له على أرض الواقع، وكله كذب في كذب.

وقال إن جميع المحاولات لتشويه صورة مصر بالخارج من خلال هذه المقالات الكاذبة باءت جميعها بالفشل الذريع.

من جانبه، قال النائب مصطفى بكري، إن قطر وتركيا تدعمان الجماعات الإرهابية، وتحرضان ضد مصر، مشيراً إلى أن قطر تلعب الدور الأساسي في دعم توجهات الجماعة الإرهابية، للترويج وتداول الأخبار المغلوطة عن مصر. وأكد بكري، أمس، أن قطر أسست شركة علاقات عامة خصيصاً، مع «سي إن إن» و«نيويورك تايمز» و«الجارديان» و«واشنطن بوست» والعديد من الصحف الأخرى للترويج لهذه المواد ونشرها، وهذا مقابل أجر مالي، إلى جانب استحواذ قطر على أسهم في «الجارديان».

بدوره، أكد المجلس العربي لحقوق الإنسان، أن قطر وتركيا تستخدمان سلاح المال للتأثير في المناخ الحقوقي بالمنطقة العربية والإفريقية، وعلى المستوى الدولي، مضيفاً أن قطر تستخدم سلاح المال لصالح دولة مثل «إسرائيل»، وتلعب دوراً ليس عربياً، وليس إسلامياً.