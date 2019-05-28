«إينوك» تستثمر 2.3 مليار درهم لبناء 170 محطة جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

كشف زيد القفيدي المدير التنفيذي لوحدة أعمال التجزئة في مجموعة «إينوك» عن سعي الشركة إلى توسيع شبكة محطات الخدمة التابعة لها في كافة أرجاء إمارات الدولة، بما يحقق تقديم الخدمة المثلى والمنتجات المبتكرة.

أضاف القفيدي: في ظل سياسة الأسواق المفتوحة التي انتهجتها الإمارات واقتصادها الحر، تهتم الشركة بفتح الأسواق أمام محطات الخدمة الخاصة بها في كافة أنحاء الدولة، وخاصة في إمارة أبو ظبي والإمارات الشمالية، بما يحقق تقديم منتجات مثالية للجمهور وخدمة مثلى، وتنافسية عادلة، علماً بأن «المجموعة» منفتحة للتوسع في السوق المحلي أكثر مما هي عليها على المستوى الخارجي؛ وذلك بما تحققه من هوامش ربح أعلى، مقارنة بالخارجية منها.

جاءت تصريحات القفيدي تلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته «إينوك» في مقرها بدبي؛ للإعلان عن خططها التوسعية في الأسواق المحلية والسوق السعودية؛ حيث تعكف الشركة على توسيع شبكة محطات الخدمة التابعة لها إلى 191 محطة خدمة في كافة أنحاء الإمارات قبيل انطلاق فعاليات «إكسبو 2020» باعتبارها شريك الطاقة المتكاملة للمعرض.

استثمارات

وتابع القفيدي: خصصت «إينوك» مبالغ استثمارية تجاوزت ال1.24 مليار درهم «20 مليون درهم/ لكل محطة»؛ لبناء 62 محطة جديدة في الإمارات بحلول 2020 ومصادر تمويل بناء المحطات الجديدة هي ذاتية بحتة، وتعتزم «المجموعة» فتح 15 محطة جديدة لها مع نهاية 2019 موزعة على الشكل التالي: 8 محطات في دبي «3 منها متنقلة» و 5 محطات أخرى في الشارقة بعد إعادة تأهيلها وفتحها أمام الجمهور، ومحطة خدمة واحدة في الفجيرة وأخرى في رأس الخيمة، وبذلك يرتفع عدد المحطات من 129 في الوقت الحالي إلى 144 محطة نهاية العام الجاري، ويرتفع إلى 191 محطة بحلول 2020 بعد إضافة 47 محطة خدمة جديدة إلى قيد الخدمة موزعة على 25 محطة في الشارقة و15 محطة في دبي من بينها 3 في موقع إكسبو و3 أخرى كمحطات متنقلة في الإمارة إضافة إلى 4 محطات أخرى في مناطق متفرقة من الدولة.

سوق واعدة

وأوضح القفيدي: إن الدخول إلى الشارقة يعد سوقاً جديدة وواعدة بالنسبة لأعمال المجموعة، وستفتتح «إينوك» 30 محطة بحلول 2022 و10 أخرى بحلول 2022 ليرتفع بذلك عدد محطات الشركة في الشارقة إلى 40 محطة خدمة، ومن المتوقع أن ننتهي من إعادة تأهيل وافتتاح 5 محطات خلال نهاية الصيف الجاري.

وأشار القفيدي إلى أن الهدف الأساسي للشركة من وراء افتتاح محطات خدمة في الدولة، هو تقليل الضغط على إنتاجية المحطة الواحدة، وتحقيق مستويات مالية جيدة تعود بنتائج قوية على المجموعة، ناهيك عن أن المجموعة قد بدأت بتسريع عملياتها؛ لفتح محطات جديدة قبيل انطلاق معرض إكسبو 2020 والذي من المتوقع أن يزوره أكثر من 25 مليون زائر مما سيخلق ضغوطاً كبيرة على عمليات وخدمات المحطات المنتشرة في دبي.

طلب قوي

وبيّن المدير التنفيذي لوحدة أعمال التجزئة في مجموعة «إينوك»، أن كمية استهلاك الوقود في الإمارات تتجاوز ال12 مليار لتر سنوياً، وتنتشر أكثر من 566 محطة وقود في الدولة، وتبلغ متوسط إنتاجية المحطة الواحدة أكثر من 60 ألف لتر يومياً، مقارنة بالمستويات العالمية التي تتراوح بين 30-35 ألف لتر يومياً.

وقال القفيدي: إن عدد المحطات التي تتوفر فيها خدمة شحن السيارات الكهربائية بلغ حوالي 20 محطة، و14 محطة تعمل بالطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن جميع المحطات المراد افتتاحها لاحقاً ستكون مزودة بالطاقة الشمسية، ويتوفر فيها خدمة شحن المركبات الكهربائية بما يضمن انتشاراً أوسع للسيارات الكهربائية في الدولة.

وتابع القفيدي: فيما يتعلق بتقييمنا الأولي للمحطة المتنقلة، فقد فاق التوقعات؛ حيث إن الطلب يعد مرتفعاً عليها ويتخطى 12 ألف لتر يومياً وتبلغ طاقتها التخزينية 30 ألف لتر يومياً وتخدم أكثر من 400 مركبة بشكل يومي، وهذه دلائل تبشر على الاستثمار بشكل أقوى في المحطات المتنقلة وبشكل أوسع لأن كُلفتها التشغيلية أقل مقارنة بالعادية وتمتاز بسرعة تنفيذ أعلى وإمكانية تركيبها ونقلها من مكان لآخر بحسب الضرورة، ومن المتوقع أن نفتتح 10 محطات متنقلة بحلول 2020، وتلقينا طلبات من الجمهور تهدف إلى توفير مشتقات بترولية أخرى مثل «98 و 91» على غرار صنف «95» الوحيد الذي تقدمه المحطة للجمهور، وسنقوم لاحقاً بنقل تجربة المحطة المتنقلة إلى السعودية وطرحها أمام الجمهور بعد اعتماد السلطات السعودية لخدماتها.

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خطط طموحة

وأشار القفيدي إلى أن المشتقات البترولية المعتمدة على صعيد الإمارات هي 3 أصناف من الجازولين «98 و 95 و 91» في حين أن «إينوك» تعتمد فقط «98 و95» وهي تدرس حالياً إضافة وقود البنزين (إي بلس 91) والذي يخضع للدراسة حالياً ومن المنتظر طرحه في عام 2020 لاسيما في ظل اهتمام فئة معينة من المستهلكين بالمنتج الأقل سعراً في ظل زيادة أسعار الوقود بنسبة 6 % مقارنة بعام 2015 دون إضافة الضريبة، مضيفاً: إن الطلب على خدمات إينوك قد ارتفع 4% نهاية العام الماضي 2018، كما أن هناك طلباً ملحوظاً ضمن نفس المستويات خلال النصف الأول الجاري، مشيراً إلى أن عدد مستخدمي إينوك في 2018 تجاوز ال120 مليون مستهلك.

وفيما يتعلق بمصفاة جبل علي، قال القفيدي: تغطي المصفاة 40% من حجم الطلب اليومي على الوقود في دبي، وخاصة وقود الطائرات ونستورد 60% من الخارج والذي يكون عادة أعلى مقارنة بالمنتج محلياً؛ لدخول عاملي التأمين وأجور الشحن والنقل فيه، وبعد عمليات التوسعة التي نقوم بها في مصفاة جبل علي، سنتمكن حينها من تلبية الطلب الداخلي لاستهلاك الوقود ذاتياً.

تطوير أعمال

وتابع القفيدي: فيما يتعلق بأسعار النفط والمحروقات فهي متغيرة وتشهد تذبذباً في كل وقت، وتشير التوقعات إلى أن الشركة قد حققت إيرادات جيدة ونمواً في الأرباح والعمليات وخاصة تجارة بيع وقود التجزئة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة على المستويين الإقليمي والعالمي وتأثر خلالها العام الجاري نتيجة لتلك المتغيرات، ومن المؤكد إذا ما حققت الشركة نتائج قوية ونمواً في الأعمال ضمن مستويات نمو مزدوجة ستتجه الشركة إلى استحواذات وتوسعات خارجية وخاصة في السعودية.

وقال القفيدي: نقوم حالياً بإجراء تجربة في إحدى المحطات؛ للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي، وتم الدخول في شراكة مع «مايكروسوفت» لتصميم وتطوير محطات الخدمة المستقبلية، ومن المتوقع بدء العمل بتلك المحطة مع نهاية العام الجاري 2019 على أن يتم تطبيق ذلك في جميع المحطات المستقبلية؛ بهدف تحقيق التحول الرقمي في الخدمات التي توفرها محطات الخدمة، وتعزيز تجربة المستهلك فيها.

توسعات

أما على صعيد التوسعات الخارجية في السعودية، قال القفيدي: تعتزم «إينوك» توسيع شبكة محطات الخدمة التابعة لها في السعودية بنسبة تزيد على 8 أضعاف مما هي عليه الآن؛ حيث تستهدف فتح 110 محطات خدمة جديدة بحلول 2030 بقيمة استثمارية تتجاوز 1.1 مليار درهم «10 ملايين درهم/ المحطة الواحدة»؛ حيث سيرتفع إجمالي محطاتها إلى 124 محطة خدمة من 14 محطة تعمل حالياً في السعودية، ويأتي ذلك في ظل الطلب المتزايد على محطات الخدمة في المملكة التي تعد السوق الأكبر على مستوى منطقة الخليج والتي يزيد تعداد سكانها على 33 مليون نسمة، وستخلق المحطات الجديدة أكثر من 500 وظيفة عمل، ومن المتوقع أن يرتفع حجم الموظفين لديها في الإمارات بحوالي 48% علماً أن كل محطة تضم حوالي 100 موظف بين فني وإداري ومراقب.

يُذكر أن المحطات المتنقلة هي مفهوم جديد أطلقته المجموعة خلال العام الماضي؛ حيث إنها توفر لعملائها الوصول السهل والمريح لخدمة التزوّد بالوقود، وتعتزم إينوك حالياً افتتاح محطة متنقلة جديدة في المدينة المستدامة، إضافة إلى خطط لافتتاح محطات جديدة من هذا النوع في المجمعات السكنية التي تديرها «إعمار» و«ميدان». في حين تتميز محطات الخدمة المستقبلية التابعة لها بتغذيتها من خلال الألواح الشمسية (PV).



سيف الفلاسي: توسعاتنا في السعودية تأتي لدعم الاقتصاد الوطني

قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «نحن في إينوك ملتزمون بدعم الرؤى التنموية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفخورون بإمكاناتنا التي تؤهلنا للمساهمة بشكلٍ إيجابي رافد لهذه الرؤية؛ عبر تشييد البنى التحتية المتكاملة لقطاع بيع الوقود بالتجزئة، استعداداً لانطلاق إكسبو 2020 دبي الذي يتوقع له استقطاب أكثر من 20 مليون زائر».

وأضاف الفلاسي: «علاوة على تلبية احتياجات هذا الحدث العالمي، نركز أيضاً على توسيع حضورنا في مختلف أرجاء الدولة؛ لتمكين كافة المجتمعات التي نخدمها من الوصول بسهولة ويسر إلى خدمات التزوّد بالوقود وغيرها من مستلزمات المركبات والأغذية والمشروبات».

وفيما يتعلق بخطط الشركة لتوسعة محطات الخدمة التابعة لها في السعودية، قال الفلاسي: «تشكّل خططنا الرامية إلى تعزيز نمو أعمالنا في السوق السعودية جزءاً من استراتيجية المجموعة؛ لتطوير وحدة أعمال التجزئة التابعة لها؛ بهدف دعم الاقتصاد المحلي ولتوفير الزخم لخطط النمو التي ننتهجها دولياً. وتأتي هذه الخطط في إطار تنامي الاستثمارات الأجنبية في المملكة، والتي سجّلت زيادةً بلغت 110% في عام 2018 لتعكس توجه البلاد نحو تنويع اقتصادها وتحديداً في قطاع تجارة المنتجات غير النفطية مثل السلع والمنتجات الاستهلاكية».

وأوضح الفلاسي: تؤكد إينوك التزامها بدعم أهداف رؤية السعودية 2030 لتعزيز البنية التحتية وتوفير أرقى مستويات الخدمات في المملكة، وكذلك الاستثمار في محطات جديدة تقدم مجموعة متكاملة من خدمات التجزئة. وتشكل هذه الرؤية ركيزة مهمة في توسعنا الجغرافي بالمملكة العربية السعودية