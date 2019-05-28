تين كات حقق حلم الوحدة الآسيوي ورحل ببصمة مميزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

نال الوحدة السعادة في المشهد الأخير من الدوري وحقق هدفه في مباراة «الكلاسيكو» التي جمعته بفريق العين حيث نجح في خطف بطاقة التأهل مباشرة لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل برده الدين للعين بهدف نظيف كسر به انتصارات المنافس في الثلاثة مواسم الأخيرة.

ويدين الوحدة بفوزه إلى تيجالي الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 87، ليكون الانتصار الأول ل«العنابي» على «الزعيم» منذ أربع سنوات، وتحديداً منذ سبتمبر/‏أيلول 2015 حين فاز الوحدة وقتها 2-1، وللمفارقة أن من سجل الهدفين كان تيجالي نفسه.

وكانت المباراة الأخيرة للهولندي تين كات مدرب الوحدة الذي عقد جلسة أمس مع مجلس إدارة النادي ،لمناقشة استمراره مع الفريق من عدمه، وقد تفهمت الإدارة رغبة المدرب في عدم الاستمرار مع الفريق لأسباب شخصية.

وأعلن نادي الوحدة مفاوضته لأحد المدربين من المدرسة الهولندية لقيادة "العنابي".

من جهته، أبدى تين كات بعد مباراة العين رضاه عن ما حققه «العنابي» وتأهله للمشاركة في دوري أبطال آسيا بعد حصوله على المركز الثالث، وقال: سعيد بأننا أفضل فريق في الدور الثاني من الموسم.

وأضاف: كان تيجالي هو المنقذ كالعادة ويستحق هداف الدوري وأهنئه وأشكر فريق العمل معي والمنظومة بالكامل واللاعبين.

وأبدى تين كات غضبه مما حدث معه في نادي الجزيرة، وكشف انه لم ينل حقوقه منه حتى الآن، وأوضح قائلاً: عدد كبير من لاعبي الجزيرة تم اختيارهم في المنتخب اثناء فترة عملي وفخور جداً بذلك، ولكن أشعر بخيبة أمل بسبب طريقة تعاملهم معي لأنهم رفضوا إعطائي حقي، كنت صامتاً طوال الفترة الماضية ولكن حان الوقت للتحدث، وغاضب مما حدث معي، وهل هذا هو الشكر الذي كنت استحقه من الجزيرة، ومستاء للغاية من طريقة تعامل الجزيرة معي والجميع يجب أن يعلم ماذا حدث.

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وفي تعليقه على ما يحتاجه الوحدة للفوز بالدوري الموسم المقبل: الوحدة يمتلك الجودة من اللاعبين وخامات جيدة للغاية والمطلوب هو الاستمرارية ونحن استطعنا أن نخلق فريقاً قوياً في وقت قصير».

وأضاف: كنا نستقبل عدداً كبيراً جداً من الأهداف ولكن الدفاع تحسن كثيراً وسجلنا أهدافاً أكثر، وبالفعل نستحق أن نكون أفضل فريق في الدور الثاني وذلك رغم أننا لعبنا بثلاثة أجانب وأحياناً بأجنبيين، والوحدة يملك لاعبين شباباً مميزين ويجب اعطاؤهم الفرصة لاكتساب الخبرة.

من جهته، قال الإسباني خوان جاريدو مدرب العين ان الفريق حقق الهدف ونال بطاقة التأهل للمحلق الآسيوي بعد موسم صعب، مشيراً إلى ان العين قدم مباراة جيدة أمام الوحدة افضل فرق الدولة، ولكن تيجالي أفضل مهاجم في الدولة صنع الفارق.

وأضاف: المشكلة الرئيسية في العين منذ بداية استلامي المهمة، كانت أن هناك العديد من اللاعبين لم يجددوا عقودهم، وأنا قلت إني سأركز على لعب كرة القدم دون التفكير في ذلك، واتضح أن الصحفيين كانوا على صواب عندما اعتقدوا ان ذلك يشتت تفكير اللاعبين، وبالفعل اللاعبون لم يكونوا في كامل تركيزهم.

وعن وضعه وهل تم الحديث معه عن التجديد قال «لا أعلم استمراري من عدمه في ظل انتهاء عقدي في 30 يونيو/‏ حزيران ولم يجدد عقدي والنادي لم يفاتحني في التجديد».

تيجالي: أحرص على رد الجميل للوحدة