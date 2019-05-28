بطولة زايد تختتم اليوم بنهائي كرة القدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة تختتم مساء اليوم بطولة زايد الرياضية الرمضانية التي نظمها نادي ضباط القوات المسلحة تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي في الخيمة الرمضانية بالنادي.

تشهد البطولة اليوم نهائي منافسات خماسيات كرة القدم للرجال في البطولة التي احتضنت 19 لعبة على مدار 20 يوماً هي كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة ورماية القوس والرماية وسباق السيارات والدواثلون والجمباز والجودو والجوجيتسو والمواي تاي والملاكمة وكرة الطاولة والشطرنج والسباحة والتنس والبادل تنس وهوكي الجليد، وشارك في البطولة أكثر من 32 ألف رياضي ورياضية وسط حضور جماهيري كبير بلغ أكثر من 13 ألف متابع.

وعلى مستوى الألعاب الجماعية فقد شارك 68 فريقاً من 29 دولة، منها 25 فريقاً من خارج الإمارات حضرت للمشاركة في بطولة زايد الرياضية التي تخطت حدود الدولة.

وقد وضح العمل الكبير الذي قدمته اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الفريق (م) محمد هلال الكعبي رئيس مجلس إدارة فندق ونادي ضباط القوات المسلحة وأعضاء اللجنة المنظمة الذي أكد على أن البطولة أصبحت رمزاً رياضياً كبيراً في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة المنظمة دائماً ما كانوا يعملون من أجل تطوير هذه البطولة وتوسيع نطاقها بشكل أكبر خصوصاً أن الهدف الأساسي لإقامتها هو لمصلحة أفراد المجتمع وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.

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وقال: «تعتبر بطولة زايد الرياضية التي يُنظّمها النادي واحدة من الأحداث الرياضية الرائدة في الدولة التي تقام خلال شهر رمضان، حيث تمّت استضافة حوالي 40 ألف رياضي وأكثر من 65 ألفاً من الجمهور حتى الآن بعد ختام النسخة 23، والأمر المُميّز في هذه البطولة التي شهدت نجاحاً باهراً في النسخ الماضية، أنها تجمع بين العديد من الثقافات والجنسيات دون تمييز في اللون، الدين أو العرق.

المواي تاي تتواصل بفئة الكبار

تواصلت منافسات المواي تاي بحضور الأمين العام للاتحاد الدولي للمواي تاي ستيفان فوكس، الذي يزور الإمارات للاطلاع على آخر التحضيرات التي وصل اليها اتحاد الإمارات للمواي تاي قبل استضافة البطولة الآسيوية نوفمبر المقبل، وشارك فوكس في تتويج الفائزين ببعض النزالات قبل مرحلة الحسم الأخيرة، التي أقيمت في وقت متأخر من مساء الأمس، وفي منافسات اليوم الثالث أقيمت 9 نزالات بين المتنافسين منها 8 نزالات على مستوى الرجال بوزن 60 كجم حتى 91، بينما أقيم نزال وحيد للسيدات بوزن 60 كجم.

نتائج جيدة

وأسفرت نتائج مباريات أمس الأول عن فوز اللاعبة سارة البقالي على اللاعبة هاجر طغزوت في وزن تحت 60كجم، وفي وزن 60 رجال فاز اللاعب أحمد الجهبيناوي في الركن الاحمر على اللاعب نورتمان، وفي وزن 60 رجال فاز اللاعب إبراهيم بلال على اللاعب مهدي اوباحمو، وفي وزن 67 رجال فاز اللاعب حسين الزبيدي على اللاعب مجد رحمون، وعلى مستوى وزن 71 تأهل اللاعب أمين المعتصم للنهائي مباشرة لعدم حضور الخصم خامدموف، وفي وزن 81 رجال فاز اللاعب نبيل عواش على اللاعب عبد الله جبارين، وفي وزن تحت 81 كجم رجال فاز اللاعب مصطفى التكريتي على اللاعب طه علمي، وفي الوزن المفتوح فوق 91 فاز اللاعب مصطفى طسلك على اللاعب اشرف العبيدي، وفي الوزن نفسه فاز اللاعب الإماراتي محمد موسى على اللاعب عصام جابر.