شكرا لقرائتكم خبر عن المبارك: الغيرة والحقد سببان للهجوم على نجاحات سيتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

وضع خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وبطل الثلاثية المحلية التاريخية هذا الموسم، النقاط على الحروف في كافة القضايا الخاصة ب «القمر السماوي»، ولاسيما قضيته الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي يتهمه بمخالفة لوائح اللعب النظيف من ناحية الصفقات.

قال المبارك في حديث مطول على موقع نادي مانشستر سيتي: «تحقيقات الاتحاد الأوروبي (يويفا) لن تضر السيتي، في حال اعتمدت على الأدلة والحقائق سننتصر بلاشك، وإذا لم تكن الأمور كذلك فإن الحوار سيكون مختلفاً».

وعندما سئل إذا كان قلقاً، قال: «لا، بالتأكيد أنا أحترم الهيئات الرياضية التي تؤدي عملها، يجب أن نتجاوب معهم بشكل مهني وهذا ما فعلناه، لدينا إجابات واضحة لكل شيء، ليست هذه أول مرة نتعامل فيها مع الاتحاد الأوروبي».

وفي موضوع آخر، انتقد خلدون المبارك بشدة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم (لا ليجا) خافيير تيباس، الذي كان اتهم مانشستر سيتي بالتسبب في صعود صاروخي لأسعار اللاعبين، وقال المبارك: «هو يقول إننا أربكنا السوق ؟ هناك نفاق مثير للسخرية في كلامه، أولاً علينا أن ننظر للدوري الإسباني ونعرف بالضبط من الذي دشن حقبة الصفقات القياسية في تنقلات اللاعبين، لنعد بالذاكرة إلى صفقة البرتغالي لويس فيجو والفرنسي زين الدين زيدان (انتقلا إلى ريال مدريد بصفقات قياسية)، أين حصلت الصفقتين؟ الجميع يعرف وعلى تيباس مراجعة التاريخ».

وتابع المبارك: «دائماً أنظر للحقائق، وأعتقد بأن الناس التي تسكن في بيوت من زجاج، لا يجب عليها أن تلقي الآخرين بالحجارة».

وأكد المبارك أنه يجب على الفرق الإنجليزية أن تقف ضد تصريحات تيباس وهجومه المستمر على «البريميرليج»، وقال «لدينا الدوري الأفضل في العالم، والأكثر جذبًا للإعلانات، ولدينا أنجح الأندية على المستوى الاقتصادي والإعلاني، لذلك لا يمكن أن يكون هجومه على مانشستر سيتي فقط، أعرف أنه لا أحد يريد أن يدافع عن فريقنا لكن عليهم أن يبدؤوا في الدفاع عن الدوري».

ورأى أن «هناك هجوماً على الدوري الإنجليزي، إنه أفضل دوري في العالم، والدليل على ذلك وجود 4 أندية منه في نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، نحن لدينا الآن أقوى دوري على الإطلاق، لدينا أكثر تغطية إعلامية في العالم، وأكثر الأندية تحقيقاً للنجاحات في العالم اقتصادياً».

وأضاف: «مع النجاح تأتي بعض الغيرة من البعض، وأحياناً الحقد، ذلك جزء من اللعبة، نفس الأمر حدث مع مانشستر يونايتد عندما سيطر على الدوري الإنجليزي لسنوات».

وعاد المبارك للحديث عن تيباس الذي لم يفعل أي شيء في ظل تراجع مستوى الدوري الإسباني، وقال «انظروا إلى تاريخ الليجا وما أصبحت عليه، هي عبارة الآن عن بطولة يسيطر عليها ناديان فقط (برشلونة وريال مدريد)».

وأوضح «الحقيقة أننا (مانشستر سيتي) لم نشتر أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي، ولم نشتر أغلى حارس مرمى، أو لاعب وسط أو مهاجم، دعونا فقط نركز على الحقائق، ولن أسمح أن يتم استخدام هذا النادي كحجة لهؤلاء الذين أخذوا قرارات سيئة على المستوى الاقتصادي، لقد اتخذوا قراراتهم من قبل وعليهم تحمل مسؤوليتها».

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واستطرد: «أيضاً يجب عليك رؤية الانتقالات، ضمن أعلى 10 صفقات على الإطلاق ؛ لا يوجد لاعب واحد من مانشستر سيتي، لذا أنا حقاً لا أخذ الأمر على محمل الجد وأنا أسأل جماهيرنا بأن يضعوا كلامه ضمن السياق».

وتابع المبارك: «بعد ذلك على تيباس أن يعرف من هي الأندية ال 10 التي تتصدر لائحة الصفقات الأعلى عبر التاريخ وسيجد أن مانشستر سيتي لا يحتل أي مركز فيها».

وقال تيباس الذي يرأس «الليجا» منذ 6 سنوات، إن مالكي سيتي وباريس سان جيرمان يعتبرون الرياضة «لعبة حكومية» وردّ عليه المبارك: «أعتقد أن هناك نَفَساً عنصرياً في حديثه، هذا شائه لأنه يجمع بين ناديين بشكل يوحي بالعنصرية وأعتقد أن هذا التفكير مشوش بصراحة».

واعتبر خلدون المبارك أن الموسم الماضي كان استثنائياً بالنسبة لسيتي، لكن الموسم الحالي هو الأصعب لوجود ليفربول الذي نافس السيتي حتى الجولة الأخيرة.

وقال: «موسم 100 نقطة (الموسم الماضي) كان استثنائياً، لكن هذا الموسم أكثر صعوبة خصوصاً مع وجود منافس رئيسي طوال الموسم».

وتحدث خلدون المبارك عن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، وقال: «أعمل بمقربة شديدة من بيب ومن الفريق، ولقد كان مركزاً للغاية، غالباً هو كالآلة، قام بهذه الهيمنة على الألقاب من قبل في أسبانيا وفي ألمانيا».

وتطرق المبارك بإعجاب إلى كابتن الفريق البلجيكي فنسنت كومباني الذي قرر الرحيل بعد 11 سنة قضاها في ربوع السيتي، وقال: «لدى كومباني مكانة مميزة للغاية في قلبي، كان اللاعب الأول الذي تحدثت إليه عندما أتيت هنا، وهو عملاق هذا النادي، أنا حقاً لا استخدم مصطلح أسطورة عالمية ولكن فنسنت حقاً أسطورة حقيقية».

وأكد المبارك «قصة مانشستر سيتي وكومباني لن تنتهي أبداً، سيكون دائماً جزءاً من العائلة ولديّ شعور جيد بأننا سنرى فنسنت هنا قريباً في المستقبل، ما قام بإنجازه لنا كقائد، وكلاعب داخل وخارج أرضية الملعب كان كبيراً، إنه حقاً سيد مانشستر سيتي».

وتحدث عن دوري أبطال أوروبا وفشل سيتي في إحراز لقبه، وقال: «مسابقات الكؤوس مختلفة تماماً، الدوري عبارة عن ماراثون وعادةً الفريق الأقوى هو من ينتصر، هنالك توقعات وتكهنات مختلفة تماماً مع الكؤوس، يجب عليك أن تكون مثالياً طوال الطريق وتحتاج أيضاً إلى عنصر الحظ».

وعن الماضي وسر تطور مانشستر سيتي قال: «قمت بمحادثة مع ( اللاعب العاجي) يايا توريه في أول سنة عندما وقّع معنا، وقال لي بأن العقلية الراسخة في برشلونة بأنه يجب عليك أن تحقق الفوز في كل مباراة ولم تكن لدينا تلك العقلية آنذاك، ولكن الآن نحن نملكه».

ورأى أن المستقبل سيكون أفضل، وقال «انظر إلى خيسوس، ساني، بيرناردو، ايدرسون، ستيرلينج، لابورت، هؤلاء لم يصلوا إلى ذروتهم بعد، قمنا بالتوقيع معهم وحرصنا بأن يستمروا معنا لعقود طويلة».