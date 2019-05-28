ووفقا لوكالة "واس"، يعمل 13 فريقا لمواكبة الحدث الكبير، وتسهيل مهمة عمل التجمع الإعلامي العالمي، باستضافة 390 إعلاميا وصحفيا دوليا، و59 قناة عالمية.
وتقدم وزارة الإعلام السعودية خدماتها للضيوف من خلال أربعة مراكز إعلامية، كما تقيم معرضا تعريفيا في مقر إقامة الإعلاميين، يتكون من 11 جناحا حكوميا ومدنيا لعرض المنجزات والتطورات وشرحها.
وقال رئيس اللجنة الإعلامية للقمم الثلاث فهد بن حسن آل عقران، إنه بتوجيهات من وزير الإعلام؛ تُبذل جهود كبيرة لتحقيق تغطية إعلامية غير مسبوقة، توازي حجم الحدث العالمي الذي يعقد في مكة المكرمة، متمثلا في ثلاث قمم يحضرها 57 رئيس دولة.
وأوضح آل عقران أن عددا من مسؤولي الدولة سيشاركون في مؤتمرات صحفية مباشرة مع الإعلاميين الدوليين والمحليين والقنوات ووكالات الأنباء على هامش القمة.
وأشار آل عقران إلى أنه تم إعداد برنامج زيارات للإعلاميين الدوليين لعدد من مرافق الدولة، لاطلاعهم على ما تحقق من نهضة وإنجازات في البلاد حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر 390 صحفي و59 قناة عالمية... تحضيرات كبيرة استعدادا لقمم مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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