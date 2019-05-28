اليمن .. "أنصار الله" تعلن قصف معسكر للجيش شمال غربي حجة

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القاهرة — سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، أن الجماعة قصفت بصواريخ الكاتيوشا مركزا تدريبا للجيش اليمني في قرية الموسم بمديرية ميدي الساحلية شمال غربي حجة.
© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD
ويأتي القصف عقب استهداف "أنصار الله" بصواريخ الكاتيوشا، تجمعات للجيش غرب مديرية حيران شمال غربي حجة.
إلى ذلك، جدد طيران التحالف غاراته على محافظة حجة.
وقال المركز إن طيران التحالف نفذ 5 غارات على مديريتي حرض وميدي شمال غربي حجة.
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