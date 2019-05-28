شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين تفجيرا إرهابيا استهدف سوقًا فى مدينة الموصل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانة وزارة خارجية مملكة البحرين، التفجير الإرهابى الذى استهدف سوقًا فى مدينة الموصل بجمهورية العراق، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، مؤكدة وقوف مملكة البحرين بجانب جمهورية العراق الشقيقة فى مكافحة الإرهاب.
وتعرب وزارة الخارجية عن بالغ تعازيها ومواساتها لأهالى وذوى الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين، مجددة موقف مملكة البحرين الرافض لجميع صور العنف والتطرف والإرهاب.
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