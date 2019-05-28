شكرا لقرائتكم خبر عن موقع سعودى يكشف حقيقة شائعة فيديو سيدة ترتدى إحراما داخل الحرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر لموقع "سبق" السعودى، أنه لا صحة للمعلومات التى أشاعتها مواقع التواصل الاجتماعى عبر مقطع فيديو متداول قال إن سيدة ترتدى إحرام الرجال داخل المطاف بالمسجد الحرام. وأوضحت مصادر "سبق" أن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اشتبهت فى المعتمر مساء أمس الأول، وبعد الكشف على هويته والتأكد منها اتضح أنه معتمر فى العقد الخامس من العمر ومن إحدى الجنسيات الآسيوية.

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