شكرا لقرائتكم خبر عن خصم 900 ريال من رواتب معلمي جازان قبل العيد.. و«التعليم» تكشف السبب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - جازان:
عبر عدد من المعلمين بجازان، الاثنين، عن تذمرهم من خصم مبالغ كبيرة من رواتبهم أضرت بميزانياتهم؛ تزامناً مع اقتراب عيد الفطر المبارك.
وكشف عدد من المعلمين أن المبالغ تتجاوز 900 ريال، وهي تقريباً تعيدهم درجتين للوراء في سلمهم الوظيفي حسب قولهم، مطالبين بحل عاجل.
وقال المعلمون إن الحسم لم يكن معروفاً سببه، الذي أدى إلى وقوع ضرر كبير وخصوصاً أنه صادف فترة العيد، مطالبين الوزارة بتصحيح ما حدث وصرف الرواتب قبل إغلاق البنوك.
ومن جهة أخرى، أوضح المتحدث باسم تعليم جازان يحيى عطيف؛ تعليقاً على حسم الرواتب بعد الاستفسار منه عن حديث المعلمين أن خللاً تقنياً عاماً هو سبب الخصومات، ويجري حالياً معالجته بالتواصل مع الجهة المعنية.
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