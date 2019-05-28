شكرا لقرائتكم خبر عن أسراب هائلة من «الجراد» تجتاح محافظة المجاردة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر اجتياح أسراب الجراد لمحافظة المجاردة، مساء أمس الاثنين، حيث أظهر المقطع كميات كبيرة من الجراد المنتشرة في سماء المحافظة.
يُذكر أن العديد من مناطق المملكة تشهد خلال هذه الأيام هجوم أسراب من الجراد، في ظل التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة، التي تبذل وزارة البيئة والمياه والزراعة جهوداً مكثفة لمكافحتها.
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