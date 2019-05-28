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شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي 1300 مركبة «بورش».. والسبب خلل خطير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 1273 مركبة بورش “PANAMERA” 2011 – 2016، لخلل في وحدة التحكم بمكيف الهواء.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، الاثنين، أن خللاً في وحدة التحكم في مكيف الهواء قد يؤدي إلى احتمالية حدوث تماس كهربائي ونشوب حريق.
ودعت مالكي هذه النوعية من المركبات إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي من خلال (http://recalls.sa) والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
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