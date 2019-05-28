شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي 1300 مركبة «بورش».. والسبب خلل خطير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 1273 مركبة بورش “PANAMERA” 2011 – 2016، لخلل في وحدة التحكم بمكيف الهواء.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الاثنين، أن خللاً في وحدة التحكم في مكيف الهواء قد يؤدي إلى احتمالية حدوث تماس كهربائي ونشوب حريق.

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ودعت مالكي هذه النوعية من المركبات إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي من خلال (http://recalls.sa) والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.