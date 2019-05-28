شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة وقت الإفطار.. تحرير طفلة سعودية «مختطفة» بعد 30 دقيقة من البلاغ بحائل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - حائل:

أحبط رجال دوريات الأمن بحائل عملية اختطاف طفلة سعودية عمرها 8 سنوات قام بها مواطن، من أمام منزلها في حي الوسيطاء وقت الإفطار، وذلك خلال فترة لم تتجاوز نصف الساعة من تلقي البلاغ.

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وتلقت الدوريات بلاغاً من مقيم عربي باشتباهه باختطاف طفلة من أمام منزل ذويها، بعد توقف سيارة فجأة وترجّل سائقها ليمسك بالطفلة ويجبرها على ركوب سيارته رغم مقاومتها، وبمعرفة أوصاف السيارة وسائقها سارعت دوريات الأمن بالبحث.

وبالفعل رُصدت السيارة تسير بسرعة عالية، على الدائري الغربي في حائل ويظهر على سائقها كثرة الحركة، وبدا أنه السائق والسيارة المبلغ عنهما، وبالاقتراب اتضح وجود طفلة في المقعد الخلفي.

وقامت الدوريات بمتابعة السائق، وبتضييق الخناق عليه على طريق “حائل – بقعاء” تمكنت من السيطرة عليه، وقام 4 من رجال دوريات الأمن بالقبض على السائق المواطن وحرروا الطفلة.