شكرا لقرائتكم خبر عن وزير «التعليم» يعلن تمديد فترة التقديم على الوظائف حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن وزير التعليم الدكتور محمد آل الشيخ، مساء الاثنين، عن تمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية إلى الساعة الرابعة عصراً من يوم السبت المقبل الموافق 1440/9/27هـ.

وقال “آل الشيخ” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “استجابةً لطلب إخواني وأخواتي المتقدمين والمتقدمات لشغل الوظائف التعليمية ولمنحهم مزيداً من الوقت، فقد وجهت بتمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية إلى الساعة الرابعة عصراً من يوم السبت القادم الموافق 1440/9/27هـ”.