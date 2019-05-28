الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الجيش الإسرائيلي يقول إنه هاجم موقع مدفعية مضادة للطائرات سوريا قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم موقع مدفعية مضادة للطائرات سوريا بعد تعرض طائرة إسرائيلية لإطلاق نار يوم الاثنين. وأصدر الجيش هذا البيان بعدما ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن إسرائيل استهدفت موقعا عسكريا في محافظة القنيطرة السورية مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر.

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