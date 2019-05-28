المعارضة السودانية تمضي قدما في إضراب لمدة يومين بدءا من الثلاثاء

وقال وجدي صالح المتحدث باسم تحالف إعلان الحرية والتغيير، إن المجلس العسكري الانتقالي طالب بأن تكون له أحقية في تعيين ثلثي أعضاء المجلس السيادي، الذي من المقرر أن يحكم البلاد بعد الإطاحة برئيسها عمر البشير الشهر الماضي.
وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في وقت سابق اليوم، إن المجلس مستعد لتسليم السلطة بسرعة لكن المعارضة ليست جادة فيما يتعلق بتقاسمها.
وأضاف دقلو، المعروف بلقب حميدتي، وهو قائد قوات الدعم السريع، "هؤلاء الناس لا يريدون مشاركتنا، يقولون هؤلاء حاجة تشريفية لاستقبال السفراء".
ومضى يقول في كلمة خلال لقاء مع أفراد شرطة ودبلوماسيين، "والله غشتنا شعاراتهم… وكنا صادقين معاهم مية مية".
وأضاف، "والله العظيم البلد دي ما نسلمها إلا لأياد أمينة".
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