واصطحب ولي العھد معه مجموعة من ضباط القوات المسلحة الأردنیة، لأداء مناسك العمرة.
كما أدى ولي العھد مملكة الردن صلوات المغرب والعشاء والتراویح في المسجد الحرام.
وكان قد تناول الإفطار مع مجموعة من ضباط القوات المسلحة الأردنیة، الذین اصطحبھم لأداء مناسك العمرة، بحسب صحيفة "الغد" الأردنية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، كان نائب أمير مكة المكرمة في مقدمة مستقبليه عند وصوله إلى جدة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد... ولي العهد الأردني يؤدي مناسك العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.