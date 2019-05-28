شاهد... ولي العهد الأردني يؤدي مناسك العمرة

واصطحب ولي العھد معه مجموعة من ضباط القوات المسلحة الأردنیة، لأداء مناسك العمرة.

كما أدى ولي العھد مملكة الردن صلوات المغرب والعشاء والتراویح في المسجد الحرام.

وكان قد تناول الإفطار مع مجموعة من ضباط القوات المسلحة الأردنیة، الذین اصطحبھم لأداء مناسك العمرة، بحسب صحيفة "الغد" الأردنية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، كان نائب أمير مكة المكرمة في مقدمة مستقبليه عند وصوله إلى جدة.