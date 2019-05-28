الجيش اليمني يعلن إحباط محاولة تسلل لـ"أنصار الله" جنوب الحديدة

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القاهرة — سبوتنيك. قال المركز الإعلامي لألوية "العمالقة" التابعة للجيش، إن "مجاميع من عناصر الحوثيين حاولت التسلل إلى مواقعها في مديرية التحيتا جنوب الحديدة".

وأكد المركز "إحباط محاولة تسلل الحوثيين المسنودة بتغطية نارية مكثفة بقذائف الهاون والآر بي جي ومدافع بي 10".

وكان الجيش اليمني، قد اتهم جماعة "أنصار الله"، أمس الأحد، باستقدام تعزيزات ضخمة تضم أسلحة ثقيلة إلى مختلف محاور محافظة الحديدة بينها مديرية التحيتا وزعت على المواقع الشرقية والجنوبية المتاخمة لمدينة التحيتا، بالتزامن مع نصب أسلحة ثقيلة في المواقع الشرقية والشمالية لمنطقة الجبلية التابعة للمديرية.