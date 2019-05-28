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© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD
وأكد المركز "إحباط محاولة تسلل الحوثيين المسنودة بتغطية نارية مكثفة بقذائف الهاون والآر بي جي ومدافع بي 10".
وكان الجيش اليمني، قد اتهم جماعة "أنصار الله"، أمس الأحد، باستقدام تعزيزات ضخمة تضم أسلحة ثقيلة إلى مختلف محاور محافظة الحديدة بينها مديرية التحيتا وزعت على المواقع الشرقية والجنوبية المتاخمة لمدينة التحيتا، بالتزامن مع نصب أسلحة ثقيلة في المواقع الشرقية والشمالية لمنطقة الجبلية التابعة للمديرية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يعلن إحباط محاولة تسلل لـ"أنصار الله" جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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