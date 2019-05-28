الجيش اليمني يعلن مقتل 12 وأسر 15 من "أنصار الله" في كمين

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" بأن "قوات الجيش والمقاومة الشعبية، استدرجت عناصر من الحوثيين كانت تحاول التسلل من منطقتي هجار وشليل باتجاه مواقع صامح غرب منطقة مريس، وقرية القفلة شمال مديرية قعطبة (شمال الضالع)".

© REUTERS / Denis Balibouse

وأضاف أن "الجيش باغت الحوثيين بهجوم مفاجئ، أسفر عن مقتل 12 من عناصرهم وأسر 15 آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار".

وأشار إلى "محاولة عناصر أخرى من الحوثيين تعزيز المجموعة المحاصرة، إلا أن قوات الجيش استهدفتها قبل أن تصل إلى منطقة المواجهات".

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وتدور على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.