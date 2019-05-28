هل تشهد مصر موجة حر شديدة مرة أخرى... رئيس الأرصاد يجيب

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وقال عبد العال بتصريحات لموقع "مصرواي" إن البلاد تعيش حالة من التحسن في الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة أقل من المعدل الطبيعي.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية المصرية إلى أن طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، ويوجد نشاط خفيف للرياح على القاهرة وجنوب سيناء.

ولفت إلى أن غدًا الثلاثاء سيشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة في كافة الأنحاء ما بين درجة إلى درجتين، لتتراوح بنهاية الأسبوع ما بين 37 إلى 38 درجة في القاهرة.

واستبعد عبد العال من تكرار نفس الموجة الحارة التي تعرضت لها مصر نهاية الأسبوع الماضي، قال إن الموجة التي شهدتها البلاد مؤخرا ووصلت درجة الحرارة فيها للذروة وسجلت 45 درجة، لن تحدث إلا مرة واحدة في هذا العام.