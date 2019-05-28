شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب العراقى ووزير الاتصالات يبحثان وضع قطاع تكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، اليوم الاثنين، مع وزير الاتصالات نعيم الربيعى، وضع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العراق.

وقال مكتب الحلبوسى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى استقبل وزير الاتصالات نعيم الربيعي، وبحث اللقاء وضع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العراق، وأهمية الأجيال المتقدمة من خدمات الاتصالات، والحفاظ على أمن الدولة.

Advertisements

وأضاف أن الحلبوسى ناقش سبل تطوير البنى التحتية لهذا القطاع الحيوي، وآليات الاستثمار الأمثل له، وضرورة مساهمته فى زيادة إيرادات الدولة، مشيرًا إلى أن اللقاء تطرق إلى القوانين الخاصة بالاتصالات.