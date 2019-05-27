شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر ليبية: قوات الجيش الوطنى تقترب من وسط العاصمة طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر ميدانية ليبية، اليوم الاثنين، باقتراب الجيش الليبى من وسط العاصمة طرابلس فى إطار عملية عسكرية لاستعادة المدينة من قبضة الميليشيات.

وقال سراج المجبرى، مساعد رئيس أركان الجيش الوطنى - وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية - "إن قواته حققت مكاسب فى منطقة صلاح الدين، على بعد بضعة كيلومترات من مركز المدينة"، وأوضح أن قتالاً عنيفًا يجرى بطول طريق استراتيجى يربط العاصمة بمطارها الدولى.

وكان الجيش قد تقدم فى وقت سابق فى محور طريق مطار طرابلس الدولى وسيطر على معسكر النقلية، وكبّد الميليشيا طرابلس العديد من الخسائر ما أجبرهم على الفرار وترك مواقعهم.

Advertisements