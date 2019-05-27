شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية التونسى يبحث مع نائب رئيس البرلمان الكورى تعزيز علاقات البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوى، اليوم الاثنين، ونائب رئيس البرلمان الكورى لى جو يونج، ورئيس جمعية الصداقة الكورية التونسية جو كوانج، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البدين، جاء ذلك خلال استقبال الوزير التونسى لوفد برلمانى من جمهورية كوريا الجنوبية يترأسه نائب رئيس البرلمان الكورى.

وأكد وزير الخارجية - خلال اللقاء وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم - على مستوى العلاقات المتميز والتعاون بين البلدين الصديقين خاصة بعد الزيارة التى قام بها رئيس الوزراء الكورى لى ناك يون إلى تونس فى ديسمبر الماضي، مشيدا بالدعم الكورى للمسار الانتقالى فى تونس.

وأضاف البيان، أن الجهيناوى قدم للوفد البرلمانى الكورى عرضا حول مختلف مراحل المسار الانتقالى فى تونس، حيث شدد على تمسك تونس بالديمقراطية كخيار استراتيجى لا رجعة فيه، وحرصها على تعزيز مناخ الحقوق والحريات وتكريس التداول السلمى على السلطة.

واستعرض الوزير التحديات الاقتصادية والتنموية الراهنة والإصلاحات الهيكلية والقطاعية التى اتخذتها تونس لتحقيق الإصلاح الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار، داعيا الشركات الكورية ورجال الأعمال إلى الاستثمار فى تونس خاصة فى القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والاستفادة من الحوافز والتشجيعات التى توفرها تونس لفائدة المستثمرين الأجانب.

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من جانبه، أشاد نائب رئيس البرلمان بنجاح مسار الانتقال الديمقراطى فى تونس، معبرا عن يقينه بأن الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع عقدها خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر 2019 ستمثل مناسبة متجددة للتأكيد على تمسك تونس بالخيار الديمقراطى.

وأكد نائب رئيس البرلمان التزام بلاده بالوقوف إلى جانب تونس ومساندة الجهود التى تبذلها لتطوير اقتصادها وتحقيق تطلعات شعبها، وحرصها على تطوير مختلف أوجه التعاون خاصة فى المجالات ذات الأولوية لتونس، مشيرا إلى اهتمام بلاده بالاستثمار فى تونس وتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى فى ظل الآفاق الواعدة والإمكانيات الهامة المتاحة فى هذا المجال.

واتفق الطرفان، خلال اللقاء، على تعزيز نسق تبادل الزيارات والخبراء والبعثات الاقتصادية من البلدين، للعمل على استكشاف سبل توسيع مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والمنفعة المشتركة، وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم بمناسبة الزيارة التى يؤديها الوفد البرلمانى الكورى إلى تونس، الإعلان عن تشكيل غرفة تجارية بين تونس وجمهورية كوريا.