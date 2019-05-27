شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تؤكد رفضها لكافة أعمال العنف والإرهاب بعد حادثى أفغانستان وباكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجلس الوزراء الكويتى مجددا موقف الكويت الثابت من رفض كافة أعمال العنف والإرهاب البغيض بكافة أشكاله وصوره، مهما كانت الدوافع.

وأدان مجلس الوزراء الكويتى - فى بيان صادر عنه عقب جلسته الأسبوعية، التى عقدت، اليوم الاثنين، بقصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح - التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا فى مسجد فى العاصمة الأفغانية (كابول)، وكذلك مسجد فى مدينة كويتا فى باكستان مؤخرا، واللذين أسفرا عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

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وأعرب مجلس الوزراء الكويتى عن أمله فى أن يرحم المولى القدير الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.