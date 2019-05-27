تونس.. الإعلامي "نبيل القروي" يعلن عزمه الترشح للرئاسة

تونس/ عادل الثابتي / الخليج 365
أعلن الإعلامي التونسي نبيل القروي، مؤسس قناة "نسمة" الخاصة، مساء الإثنين، عزمه الترشح بالانتخابات الرئاسية المقررة 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
جاء ذلك في حوار مع "القروي" (56 عامًا)، بثته القناة؛ قال فيه إن القرار يأتي على خلفية "اطلاعه على معاناة التونسيين في السنوات الثلاث الماضية".
وأضاف أنه سيشارك أيضًا في الانتخابات التشريعية، المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، من خلال "حركة شعبية"، من دون توضيح.
يُشار أن "القروي" يدير جمعيّة "خليل تونس" الخيرية، ولا ينتمي لأي حزب سياسي منذ استقالته من "نداء تونس" في أبريل/نيسان 2017.
وبحسب نتائج نشرتها مؤسسة "إلكا للاستشارات" (خاصة)، منتصف مايو/أيار الجاري، جاء القروي في المرتبة الأولى لتوجهات الناخبين، بواقع 32%، يليه "قيس سعيد"، أستاذ القانون بالجامعة التونسية، بـ17%.
وحلّ الرئيس السابق، المنصف المرزوقي (2011-2014) في المرتبة الثالثة بـ7%، ثم "عبير موسى"، رئيسة الحزب الدستوري الحر (ينسب للنظام السابق) بـ6%، وصافي سعيد (كاتب مستقل) بـ5%، وأخيرًا رئيس الحكومة الحالي، يوسف الشاهد، بـ4%.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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