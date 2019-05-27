عشية دعوة لإضراب بالسودان.. مصر تلغي رحلتين للخرطوم الثلاثاء

القاهرة / الخليج 365

أعلنت القاهرة، الإثنين، إلغاء رحلتين من مطارها الرئيسي، إلى الخرطوم الثلاثاء "نظرًا للأحداث الجارية في السودان".



وقالت شركة مصر للطيران (حكومية)، في بيان مساء الإثنين، "نظرا للأحداث الجارية في السودان تقرر إلغاء رحلتين للشركة المقرر إقلاعهما الثلاثاء من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في السابعة صباحًا (5:00 تغ) والرابعة عصرًا (14:00 تغ)".



وأوضحت أنها تتابع تطورات الموقف "أولا بأول لمعرفة أي جديد" في هذا الشأن.



ويأتي قرار شركة مصر للطيران عشية إضراب عام دعت له "قوى الحرية والتغيير" السودانية لتنفيذه الثلاثاء والأربعاء.



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وشهدت الخرطوم ومدن أخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، وقفات احتجاجية لعاملين بمؤسسات حكومية وشركات عامة وخاصة وبنوك وجامعات وقطاعات مهنية، طالبت المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.



ويعتصم آلاف السودانيين، منذ أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.



وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير، من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.



ويأتي القرار بعد يومين من وصول رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، لمصر في أول زيارة خارجية له منذ عزل الرئيس عمر البشير لبحث تطورات الأوضاع وتعزيز العلاقات الثنائية.

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