إسرائيل تستهدف موقعا عسكريا للنظام السوري في القنيطرة

أعلنت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، مساء الإثنين، تعرض موقع عسكري شرق "خان أرنبة" بريف محافظة القنيطرة، جنوب غربي البلاد، لقصف إسرائيلي.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري، لم تسمه، أن القصف أسفر عن قتيل وإصابة آخر بجروح.
وذكرت الوكالة أن إسرائيل قصفت بصاروخ اليوم أيضا "تل الشعار" بالقنيطرة ما أسفر عن جرحى.
من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أنه رصد إطلاق نيران من مضادات أرضية سورية، باتجاه طائرة عسكرية كانت في تحليق اعتيادي شمالي البلاد.
وقال الجيش في بيان اطلعت الخليج 365 على نسخة منه، إن "قذيفة المضادات السورية سقطت داخل الأراضي السورية حيث استكملت الطائرة مهمتها حسب التخطيط".
وأشار الجيش إلى أنه "ردًّا على ذلك تمت الاغارة على المنصة التي أطلقت منها النيران".
وجاء في البيان: "ينظر جيش الدفاع(الاسرائيلي) بخطورة إلى أي تهديد على طائراته ويعمل لحمايتها". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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